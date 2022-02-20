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Польша готова поставить Украине дополнительное оборонительное вооружение. Ранее правительство республики одобрило постановление о бесплатном предоставлении Вооруженным силам Украины компонентов военного оборудования за счет средств польских Вооруженных сил.

Об этом заявил в субботу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге в Мюнхене, пишет UA.NEWS.

«Да. Мы готовы передать дополнительные поставки оборонительного вооружения», — сказал он, отвечая на вопрос о готовности Польши к новым поставкам вооружения в Украину.

Ранее сообщалось, что Польша планирует передать Украине новое вооружение. Речь идет о польском переносном зенитно-ракетном комплексе «Гром».

Страны НАТО организовали «воздушный мост» для передачи вооружения и боеприпасов в Украину. Таким образом, Альянс пытается сдержать возможное вторжение войск РФ.

Пентагон надеется оказать военную помощь Украине посредством наземной доставки.
ForUm

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