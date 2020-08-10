Белорусские СМИ сообщили о первом погибшем в результате массовых протестов, которые вспыхнули в стране вечером в воскресенье, 9 августа, после оглашения первых результатов президентских выборов.

По информации Telegram-канала NEXTA Live, в Минске после ранений погиб молодой человек по имени Евгений Заичкин.

Пострадали еще три человека.

Сообщалось, что автозак на полной скорости въехал в толпу людей со спины. Также появлялись сообщения, что активисты пытались остановить спецтранспорт, один из них зацепился за бампер и упал под колеса. Еще три человека пострадали.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих. Согласно данным экзитполов, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает более 70% голосов. Его основной оппонент Светлана Тихановская - от 6,8% до 10,1% голосов.