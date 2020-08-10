также в разделеМир
В Минске снова начались задержания 25
Прага тоже ответила Лукашенко на обвинения о «кукловодах» 49
В КГБ Беларуси заявили, что на Тихановскую готовилось покушение 13
ПАСЕ о выборах в Беларуси: ни честные, ни справедливые 50
Польша – Лукашенко: Протесты – результат недовольства, а не иностранного влияния 19
Тихановская обжаловала итоги выборов в ЦИК Беларуси 59
СМИ: На Белорусском метзаводе забастовка, есть задержанные 43
Тихановская объявила себя победительницей президентских выборов 116
Лукашенко об акциях протеста: Я предупреждал – майдана не будет 213
Лукашенко сделал первое после выборов заявление 33
Премьер Польши выступает за внеочередной саммит ЕС из-за ситуации в Беларуси 32
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах 33
В Беларуси задержали около 3 тысяч митингующих 38
Тихановская не признает итоги выборов от ЦИК Беларуси 80
Литва и Польша призвали Беларусь воздержаться от насилия в отношении протестующих 47
Белорусские СМИ сообщили, где находится Лукашенко 198
Трамп отрицает намерение добавить себя на барельеф на горе Рашмор 23
В Беларуси сообщили о первом погибшем в ходе протестов 717

Мужчина, о смерти которого сообщалось во время ночных протестов в Минске, жив, сообщает Belsat.eu.

Ранее в Telegram-каналах и в СМИ начали говорить о погибшем Евгении Заичкине, распространяя фото раненого мужчины. Но выяснилось, что Заичкин жив.

Отмечается, что Заичкин – не тот человек, на которого наехал автозак (что сейчас с тем, на которого наехала машина, неизвестно). Тем не менее, мужчина попал в кадры фотокоров и многие считали именно его погибшим.

«Меня задержали, разбили губу, было сотрясение, мне стало плохо, вызвали скорую и в момент, когда меня переносили из автозака в скорую, все, наверное, и произошло. Те, кто снимал, наверное, не знали, как все было и дописывали», - рассказал он изданию.

После посещения больницы Заичкина отпустили домой.

«Я был в больнице. Был сотрудник милиции, мы с ним поговорили, я рассказал ему произошедшее, подписал протокол. Пришел доктор, я попросился у него домой, он посмотрел на обследования, которые мне делали и сказал, что переломов нет и в принципе, если я хочу, то могу идти», - отметил он.

Заичкин рассказал, что с братом и девушкой двинулись в сторону стелы, затем приехал автобус ОМОНа и человек 5-6 стали задерживать и применять силу.

Он утверждает, что не оказывал сопротивление: «Когда я понял, что они бегут за мной, я встал на колени, поднял руки. Я вижу замах, и дубинкой ударили. Первый удар был в лицо, потекла кровь, и потом наносили удары по телу».

Сегодня утром белорусские СМИ сообщили о первом погибшем в результате массовых протестов, которые вспыхнули в стране вечером в воскресенье, 9 августа, после оглашения первых результатов президентских выборов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3280 грн.
32
Теги