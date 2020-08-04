Задержанные в конце июля россияне дали показания, что их направили специально в Беларусь, заявил в послании народу и Национальному собранию президент Александр Лукашенко.

«Эти люди дали показания, что были отправлены специально в Беларусь. Команда была ждать», - сказал он.

«Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг», - цитирует президента «БелТА».

Он подчеркнул, что билеты, купленные на Стамбул – это легенда: «Не слушайте этого вранья. Это вранье никому не надо. Мы имеем свою страну, страна имеет законы. Кому как не нашим родным братьям-россиянам и руководству не знать эти законы. Знают».

«Мы по-человечески относимся к этим ребятам (задержанным россиянам, - ред.). И мы от этого получили определенный эффект – они рассказали все», - объявил президент Беларуси.

В связи с этим Лукашенко призвал Россию «прекратить это вранье».

«Вы же уже опозорились. Сперва Стамбул, потом Венесуэла, вчера уже позвонили - нет, не Венесуэла. Мы знаем», - подчеркнул он.

«Мы, украинцы, россияне, поляки, евреи жили всегда в мире. Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, а то будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», - сказал он.

Он также отметил, что на дестабилизацию ситуации в Беларуси день и ночь работает «целая армия интернет-троллей и информационных провокаторов». По его словам, уже принимается ряд очень серьезных шагов по противостоянию этой угрозе.

Напомним, в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 «боевиков иностранной частной военной компании Вагнера«. Кроме того, отмечается, что еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности потребовал обратиться к Москве по поводу задержания боевиков-россиян.

Накануне участник задержания - анонимный боец группы «А» КГБ Беларуси в эфире гостелевидения сказал, что некоторые из задержанных говорили, что они граждане России и ранее служили в российских силовых ведомствах, поэтому привлекать их к ответственности нельзя.

Задержанные в Беларуси россияне заявили, что их целью визита был транзитный поезд. Они утверждают, что должны были лететь в Латинскую Америку.