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Задержанные в Беларуси россияне заявили, что их целью визита был транзитный поезд. Они утверждают, что должны были лететь в Латинскую Америку. Об этом заявил российский консул в Минске Кирилл Плетнев, сообщает РИА Новости.

25 июля россияне якобы должны были вылететь из Минска в Стамбул, а оттуда в третью страну. Задержанные «выражали полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями».

Ранее сообщалось, что некоторые задержанные давали другие показания и утверждали, что они планировали улететь в Турцию, где загорали бы и охраняли объекты, а также смотрели на собор Святой Софии.

Напомним, в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 «боевиков иностранной частной военной компании Вагнера». Кроме того, отмечается, что еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности потребовал обратиться к Москве по поводу задержания боевиков-россиян.

Накануне участник задержания - анонимный боец группы «А» КГБ Беларуси в эфире гостелевидения сказал, что некоторые из задержанных говорили, что они граждане России и ранее служили в российских силовых ведомствах, поэтому привлекать их к ответственности нельзя.
ForUm

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