Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси участников военных действий на Донбассе, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

Президенты подробно обсудили вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси в конце июля группы лиц, которая относится к частной военной компании Вагнера. Отмечена важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств, в частности в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории нашего государства.

Зеленский выразил убеждение, что причастным к действиям незаконных формирований на Донбассе не удастся избежать справедливого наказания.

«Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами», - сказал глава Украинского государства.

Было уделено внимание вопросам подготовки к Третьему форуму регионов Украины и Беларуси осенью текущего года.

Владимир Зеленский выразил личную благодарность Президенту Республики Беларусь за предоставленную в июле гуманитарную помощь населению западных регионов Украины, пострадавших от наводнения.

«Этот жест настоящей дружбы Беларуси в очередной раз подчеркивает ценности партнерства между нашими странами», - отметил Глава государства.

Также президенты обсудили ситуацию с распространением и преодолением последствий коронавирусной инфекции COVID-19 на территории обоих государств.

Напомним, в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 «боевиков иностранной частной военной компании Вагнера». Кроме того, отмечается, что еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Накануне участник задержания - анонимный боец группы «А» КГБ Беларуси в эфире гостелевидения сказал, что некоторые из задержанных говорили, что они граждане России и ранее служили в российских силовых ведомствах, поэтому привлекать их к ответственности нельзя.

Отмечалось, что опросы задержанных показали, что 14 из них «были зафиксированы на Донбассе».

Задержанные в Беларуси россияне заявили, что их целью визита был транзитный поезд. Они утверждают, что должны были лететь в Латинскую Америку.

По словам Лукашенко, «вагнеровцы» были направлены в Беларусь специально.

Служба безопасности Украины будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси наемников.

Беларусь попросила проверить причастность «вагнеровцев» к совершению преступлений в Украине.