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Служба безопасности Украины будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси наемников российской частной военной компании Вагнера.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

«СБУ будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси», - сказали в пресс-центре.

Напомним, в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 «боевиков иностранной частной военной компании Вагнера». Кроме того, отмечается, что еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности потребовал обратиться к Москве по поводу задержания боевиков-россиян.

Накануне участник задержания - анонимный боец группы «А» КГБ Беларуси в эфире гостелевидения сказал, что некоторые из задержанных говорили, что они граждане России и ранее служили в российских силовых ведомствах, поэтому привлекать их к ответственности нельзя.

Равков в среду отмечал, что опросы задержанных показали, что 14 из них «были зафиксированы на Донбассе».  
ForUm

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