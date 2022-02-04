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Венгрия заблокировала присоединение Украины к Объединенному центру по киберобороне НАТО (CCDCOE) – о факте блокады одним из государств Альянса накануне сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Источник Европейской правды подтвердил, что правом вето воспользовалась именно Венгрия.

Накануне в эфире ток-шоу «Право на власть» Данилов рассказал, что одна из европейских стран отказала в участии Украины в работе Центра.

«Есть такой институт, который называется Кибер-НАТО. И мы летом прошлого года подали туда соответствующие документы, прошли все соответствующие верификации. И там, так же, как в НАТО, консенсусом принимаются решения. Так вот: одна из европейских стран отказала в участии нашей стране в этом уважаемом институте», - цитирует Данилова агентство УНИАН.

Секретарь СНБО подчеркнул, что это произошло, несмотря на то, что в Украине идет война и постоянно происходят кибератаки.

«Это страна Евросоюза, это наши соседи. Они нам отказали... Одна страна из всех входящих в этот Альянс против. Так это партнеры в кавычках или это партнеры, которые, как говорится, искренние?» - добавил секретарь СНБО. 

Участвовавший в процессе собеседник Европейской правды подтвердил, что речь идет о блокировании вступления Украины именно венгерским правительством.

Процедура одобрения украинской заявки началась в октябре и, в случае успеха, Украина стала бы членом центра уже с 1 января 2022 года. Однако через некоторое время Венгрия заявила о блокировании нашего вступления.

Правила позволяют государствам НАТО вернуться к рассмотрению заявки Киева, и нельзя исключить, что, учитывая нынешние российские кибератаки на Украину, другие члены Альянса убедят Будапешт пересмотреть свою позицию.

Но поскольку заседания Совета центра, принимающего решения о расширении состава участников, проводят только два раза в год, присоединение Украины к этой структуре даже при положительном развитии событий может произойти только со второго полугодия 2022 года.

Венгрия пока публично не обнародовала свою позицию на этот счет.

Заметим, что эта венгерская блокада выходит за рамки предыдущих решений Будапешта об установлении искусственных препятствий для Украины.

Как известно, после принятия образовательного закона в 2017 году Венгрия заявила, что будет блокировать заседания Комиссии Украина-НАТО на политическом уровне и процедуру вступления Украины в Альянс.

Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО формально не является структурой Североатлантического альянса.

Украина подала официальный запрос о присоединении к работе Центра, базирующегося в Таллинне, в августе прошлого года.
ForUm

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