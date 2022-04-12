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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що різанина у Бучі, яку влаштували російські військові – це спецоперація англійців.

«Це як у Бучі… Ми якраз обговорювали цю політику – всі кричать, ну треба було запровадити черговий пакет (санкцій – ред.), нам це відомо. Ми докладно обговорювали їхню психологічну спецоперацію, яку провели англійці», - заявив він на брифінгу з Путіним, передає Українська правда.

«Якби тільки з військовою операцією Росія хоч трохи запізнилася, то по території Росії готувалися завдати, як вони вважали, нищівного удару, і по сусідніх областях», - стверджує Лукашенко.

Він також повторив тезу Путіна, що війна в Україні була неминучою.
ForUm

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