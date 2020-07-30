Беларусь проинформировала Украину о ситуации с задержанием российских боевиков и просит проверить причастность задержанных к совершению преступлений в Украине.

Об этом шла речь во время встречи и.о. главы посольства Петра Врублевского с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, сообщается на странице ведомства в Facebook.

«Белорусская сторона проинформировала о ситуации вокруг задержания на территории РБ российских боевиков и обратилась к украинской стороне по проверке причастности задержанных к совершению преступлений в Украине», - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 «боевиков иностранной частной военной компании Вагнера». Кроме того, отмечается, что еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности потребовал обратиться к Москве по поводу задержания боевиков-россиян.

Накануне участник задержания - анонимный боец группы «А» КГБ Беларуси в эфире гостелевидения сказал, что некоторые из задержанных говорили, что они граждане России и ранее служили в российских силовых ведомствах, поэтому привлекать их к ответственности нельзя.

Равков в среду отмечал, что опросы задержанных показали, что 14 из них «были зафиксированы на Донбассе».

Служба безопасности Украины будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси наемников.