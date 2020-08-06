Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и РФ для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками ЧВК Вагнера, передает БЕЛТА.

«Чтобы снять эти досужие разговоры по поводу так называемых 33 богатырей (задержанные в Беларуси члены частной военной компании. – Ред.), я попрошу генерального прокурора. Мы вчера долго разговаривали на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ясно, о чем шла речь, СМИ об этом уже сообщали. Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем», - отметил глава государства.

Он поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и России. «Все же озабочены этой проблемой, серьезная проблема. Положите втроем (генеральные прокуроры. – Ред.) перед собой международные договоры и соглашения с Российской Федерацией и Украиной и которые мы подписали в многостороннем плане (мы же обязательства взяли на себя и в этой ситуации тоже), наши законы. Председатель Следственного комитета вам доложит вместе с Комитетом госбезопасности и оперативную информацию, и информацию следователей: вот документы, информация - на стол. Втроем решите», - сказал Лукашенко.

«Не приедут - вопрос решим мы, без них», - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что вокруг этой темы многие активно высказывают озабоченность: «Аж ноют, пищат, кричат. Что только ни говорят. Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет. Будем действовать на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности. Законы не все предусматривают. Еще надо исходить из человеческого фактора».

«Мы решим эту проблему. Никакой политизации быть не должно, - акцентировал внимание белорусский лидер. - Нам не надо спектакли ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло».

Резюмируя, Лукашенко еще раз отметил, что генеральным прокурорам Беларуси, России и Украины нужно собраться и вместе во всем разобраться. «Сядьте втроем. Делайте, как вы считаете нужным. На основании наших законов, международно-правовых актов примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет», - сказал он.

Напомним, в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 «боевиков иностранной частной военной компании Вагнера«. Кроме того, отмечается, что еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Накануне участник задержания - анонимный боец группы «А» КГБ Беларуси в эфире гостелевидения сказал, что некоторые из задержанных говорили, что они граждане России и ранее служили в российских силовых ведомствах, поэтому привлекать их к ответственности нельзя.

Отмечалось, что опросы задержанных показали, что 14 из них «были зафиксированы на Донбассе».

Задержанные в Беларуси россияне заявили, что их целью визита был транзитный поезд. Они утверждают, что должны были лететь в Латинскую Америку.

По словам Лукашенко, «вагнеровцы» были направлены в Беларусь специально.

Служба безопасности Украины будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси наемников.

Беларусь попросила проверить причастность «вагнеровцев» к совершению преступлений в Украине.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудил с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных боевиков.

По данным СМИ, в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Лукашенко заявил, что пообещал выдать задержанных боевиков Украине.