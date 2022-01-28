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Александр Лукашенко рассказал, как долго намерен оставаться президентом. Своей позицией он поделился сегодня во время послания белорусскому народу и Национальному собранию, передает  Белта.

«Все будет зависеть от ситуации. Если они нам навяжут войнушку - какие выборы, куда я денусь? Я возьму пулемет и пойду впереди, если это будет нужно, хотя это будет неправильно. Президенту определено место как главнокомандующему. И я буду действовать», - заявил Лукашенко.

Также он дополнил: «Если же все будет тихо, хорошо, если наш народ будет спокойно жить и развиваться - в любой момент. Я буду на запасном пути: позовете, скажете в чем-то помочь - я помогу. Вот мои подходы: искренне и честно, публично на всю страну, на весь мир».
ForUm

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