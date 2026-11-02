В Ормузькій протоці за останні дев’ять днів згоріли 11 танкерів – КВІР

ВМС Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) заявили, що за останні дев’ять днів унаслідок їхніх ударів в Ормузькій протоці загорілося 11 танкерів, які намагалися обійти визначений Тегераном маршрут для проходу торгових суден. Про це повідомляє іранське агентство Mehr News.

«Всього за дев’ять днів із 25 жовтня (дати демонстративного візиту командувача Центрального командування США CENTCOM Бреда Купера в Ормузьку протоку) до сьогодні в Ормузькій протоці загорілося 11 різних нафтових танкерів-порушників. Деякі з них затонули глибоко в морі», – заявили у КВІР.

Додаткових даних про уражені судна, долю їхніх екіпажів та вантажів іранська сторона не наводить.

Як повідомляли ЗМІ, Британське Агентство морських торговельних операцій UKMTO повідомило про атаку на нафтовий танкер у північній частині Перської затоки за 133 км від узбережжя Саудівської Аравії, унаслідок якої судно уражено двома снарядами.