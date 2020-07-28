Житель Харькова Дмитрий Михайленко, которого задержали по подозрению в причастности к захвату заложников в Луцке, вышел из-под стражи под залог в 175 тысяч гривен.

Об этом сообщил адвокат подозреваемого Андрей Костяной, передает «Суспильне».

Залог внесли родственники подозреваемого, 27 июля его освободили.

Подозрение харьковчанину объявили по одной статье — незаконное обращение с оружием. Он признал вину только в хранении оружия.

Напомним, утром 21 июля в полиции поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области ввели оперативный план «Заложник».

Мужчину зовут Кривош Максим Степанович, 06.11.1975. Уроженец посёлка Гай, Оренбургской области Российской Федерации.

Около 21:00 были освобождены трое заложников – пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка. Через несколько минут террориста задержали.

Автобус штурмовали уже после задержания террориста.

При этом президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста.

22 июля задержанному мужчине сообщили о подозрении. Ему инкриминируют совершение террористического акта, захвата и содержания лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

В суде подозреваемый Максим Кривош заявил, что «ни о чем не жалеет».