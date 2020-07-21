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В Луцке во вторник утром мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с пассажирами, сообщает полиция Волынской области.

«Сегодня утром поступило сообщение на линию «102» о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие», - говорится в сообщении.

В области введен оперативный план «Заложник». Отмечается, что территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.

На месте работают все службы полиции.

Фото: Конкурент
ForUm

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