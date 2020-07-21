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Президент Владимир Зеленский записал видео, которое требовал человек, захвативший заложников в Луцке.

«Фильм Земляне 2005 года смотреть всем», - сказал он.

Злоумышленник ранее требовал, чтобы все топ-чиновники записали видеообращения, где скажут, что они «террористы в законе».

Фильм «Земляне» - это документальная лента о проблеме эксплуатации животных людьми для развлечений, исследований, производства одежды и еды и тому подобное.

Утром 21 июля в полиции поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области ввели оперативный план «Заложник».

Мужчина, назвавшийся Максимом Плохим, заявляет о наличии еще одного взрывного устройства в другом месте.

Позже выяснилось, что его зовут Кривош Максим Степанович, 06.11.1975. Он уроженец поселка Гай, Оренбургской области Российской Федерации.

В интернете за авторством Максима Плохого есть книга «Философия Преступника», которая описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь.
ForUm

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