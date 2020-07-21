Освобождены трое заложников, которых удерживал террорист в автобусе Луцка.
Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.
«Только что первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль забрал из автобуса первых трех заложников! Это пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка», - написал он в Facebook.
Утром 21 июля в полиции поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области ввели оперативный план «Заложник».
Мужчина, назвавшийся Максимом Плохим, заявляет о наличии еще одного взрывного устройства в другом месте.
Позже выяснилось, что его зовут Кривош Максим Степанович, 06.11.1975. Он уроженец поселка Гай, Оренбургской области Российской Федерации.
В интернете за авторством Максима Плохого есть книга «Философия Преступника», которая описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время