В Луцке задержали мужчину, который с утра удерживал заложников в автобусе.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
«Луцк. Все целы!» - написал он в Twitter, опубликовав фото задержания мужчины.
Луцк. Все целы! pic.twitter.com/ivB4u6sQEH— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020
Утром 21 июля в полиции поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области ввели оперативный план «Заложник».
Мужчина, назвавшийся Максимом Плохим, заявляет о наличии еще одного взрывного устройства в другом месте.
Позже выяснилось, что его зовут Кривош Максим Степанович, 06.11.1975. Он уроженец поселка Гай, Оренбургской области Российской Федерации.
В интернете за авторством Максима Плохого есть книга «Философия Преступника», которая описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время