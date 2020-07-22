По факту захвата автобуса с заложниками в Луцке полиция и Служба безопасности Украины открыли уголовные производства, сообщает пресс-служба волынского главка.
Сведения внесены в Едрей по ч. 2 ст.147 (Захват заложников), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Сегодня злоумышленнику объявят о подозрении, а завтра суд будет избирать ему меру пресечения.
Сейчас он помещен в изолятор временного содержания.
Утром 21 июля в полиции поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области ввели оперативный план «Заложник».
Мужчину зовут Кривош Максим Степанович, 06.11.1975. Уроженец посёлка Гай, Оренбургской области Российской Федерации.
Около 21:00 были освобождены трое заложников – пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка. Через несколько минут террориста задержали.
Автобус штурмовали уже после задержания террориста.
При этом президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста.
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