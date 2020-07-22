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21 июля. Картина дня 28

В соцсетях обнародовали еще одно видео задержания Максима Кривоша, который 21 июлю захватил автобус в Луцке. На нем видно, что задержание мужчины и освобождение заложников произошло еще до того, как начался штурм автобуса, пишет Hromdaske.

С этого ракурса видно, что Кривош выходит из поднятыми руками из автобуса и ждет, пока его задержат.

После этого из автобуса по одному выходят люди.

В это время со стороны подъезжает бронетранспортер, а вскоре слышно, как взрывается светошумовая граната.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков уточнил, что злоумышленник вышел из автобуса после того, как с ним договорились.

«Он вышел из машины после того, как договорился с нами. Вышел, после него вышел генерал Коваль и еще два наших сотрудника. Его задержали бойцы Службы безопасности и обеспечили меры безопасности. После этого вышли заложники, и их провели сюда», - сказал Аваков.

А взрыв в МВД назвали «отвлекающим маневром».

Утром 21 июля в полиции поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области ввели оперативный план «Заложник».

Мужчину зовут Кривош Максим Степанович, 06.11.1975. Уроженец посёлка Гай, Оренбургской области Российской Федерации.

Около 21:00 были освобождены трое заложников – пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка. Через несколько минут террориста задержали. 

При этом президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста.
ForUm

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