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В Луцке на 79-м году жизни скончался известный скульптор Николай Головань, построивший в городе так называемый дом с химерами.

Об этом сообщил мэр Луцка Игорь Полищук.

«Сегодня умер Николай Никитич Головань, почетный гражданин города Луцка, абсолютно незаурядная и знаковая для нашего города личность. Вечная и светлая память. Царство небесное!» - написал он.

Мэр добавил, что в Луцке назовут улицу именем Николая Голованя.

 Николай Головань родился 9 января 1943 г. Он является автором скульптур на пешеходной улице города Леси Украинки, в Центральном парке и других местах Луцка. За значительный вклад в развитие эстетической и высокохудожественной среды города, а также популяризацию изобразительного искусства в 2016 г. скульптор получил звание «Почетный гражданин города Луцка». Но главным произведением мастера стал его собственный дом на берегу реки Стыр. Здание, которое называли местным «Домом с химерами», и территория вокруг него украшены более 500 скульптурами разных стилей.
ForUm

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