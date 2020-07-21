Мужчина, захвативший заложников в Луцке, находился в местах лишения свободы. Максим Плохой – это его псевдоним, сообщают Волиньські Новини.

На самом деле мужчину зовут Кривош Максим Степанович.

Он отсидел несколько сроков в местах лишения свободы, где и написал свою книгу «Философия преступника».

Часто бывал в Луцке, имеет много знакомых и даже после выхода из тюрьмы находился в поле зрения полиции. По словам людей, которые его опознали, мужчина производил впечатление адекватного человека, правда, странного. Он часто менял номера телефонов и мало говорил о себе конкретной информации.

Также из официальных источников стало известно, что Кривошей принудительно лечился в психиатрической больнице.

Как сообщил в фейсбуке Игорь Алексеев, человек, Кривош в 1999 году получил гражданство, жил в Луцке на ул. Дружбы Народов. В 2014 продал квартиру, женился во время пребывания в тюрьме. Прописан официально в Дубно после женитьбы.

По данным замглавы МВД Антона Геращенко, Кривош является уроженцем России.

Напомним, утром 21 июля в полиции поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области ввели оперативный план «Заложник».

Мужчина, назвавшийся Максимом Плохим, заявляет о наличии еще одного взрывного устройства в другом месте.