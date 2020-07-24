После событий в Луцке Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и области рекомендовала руководству АТЦ установить повышенный «желтый» уровень террористических угроз в регионе, согласно «Положения о единой государственной системе предупреждения, реагирования и прекращения террористических актов и минимизации их последствий», утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 18.02.2016 №92. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Кроме того, решено ввести усиленный график дежурств личного состава правоохранительных органов столичного региона. Основные усилия сосредоточены на предотвращении террористической деятельности в местах массового пребывания людей, а также на усилении безопасности объектов возможных террористических посягательств.

Утром 21 июля в полиции поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области ввели оперативный план «Заложник».

Мужчину зовут Кривош Максим Степанович, 06.11.1975. Уроженец посёлка Гай, Оренбургской области Российской Федерации.

Около 21:00 были освобождены трое заложников – пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка. Через несколько минут террориста задержали.

Автобус штурмовали уже после задержания террориста.

При этом президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста.

22 июля задержанному мужчине сообщили о подозрении. Ему инкриминируют совершение террористического акта, захвата и содержания лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

В суде подозреваемый Максим Кривош заявил, что «ни о чем не жалеет».