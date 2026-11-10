﻿
Полiтика

Переговори в Абу-Дабі: Рубіо назвав їх «дуже продуктивними», але угода не буде укладена за одну ніч

Переговори в Абу-Дабі: Рубіо назвав їх «дуже продуктивними», але угода не буде укладена за одну ніч

Державний секретар США Марко Рубіо назвав тристоронні переговори між Україною, США та Росією «дуже продуктивними», однак зазначив, що для досягнення домовленостей ще належить виконати значну роботу. Про це він заявив після першого дня переговорів в ОАЕ, повідомляє Sky News.

Рубіо не став розкривати подробиці обговорення. Виступаючи в Парижі, він заявив: «Очевидно, попереду ще багато роботи. Це не те, що може бути вирішено протягом найближчих 24 годин».

Водночас він повідомив про намір розширити тристоронній формат переговорів, залучивши до нього європейську сторону.

«Наша мета — розширити тристоронній формат, щоб за столом переговорів були представлені не лише США, Україна та Росія, а і європейські країни», — зазначив Рубіо.

На запитання, чи серйозно російська делегація в Абу-Дабі налаштована на припинення війни, держсекретар відповів: «Ну, саме це ми й перевіряємо».

Перший день тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією в ОАЕ тривав чотири години.

ForUA зазначає, у столиці ОАЕ Абу-Дабі завершилися сьогоднішні переговори у форматі Україна - США - Росія щодо закінчення війни. Перемовини продовжаться завтра вранці, 11 листопада.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

тристоронні переговориМарко РубіоАбу-ДабіСША-Росія-Україна
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Наразі нема необхідності у військових діях проти Ірану, - Трамп
Свiт 10.11.2026 12:52:08
Наразі нема необхідності у військових діях проти Ірану, - Трамп
Читати
Переговори про закінчення війни в Україні поновлюються з певною гнучкістю сторін
Полiтика 10.11.2026 12:12:27
Переговори про закінчення війни в Україні поновлюються з певною гнучкістю сторін
Читати
Австрії вимагає від українських біженців повернути сотні тисяч євро соцдопомоги
Свiт 10.11.2026 11:57:26
Австрії вимагає від українських біженців повернути сотні тисяч євро соцдопомоги
Читати

Популярнi статтi