Переговори в Абу-Дабі: Рубіо назвав їх «дуже продуктивними», але угода не буде укладена за одну ніч

Державний секретар США Марко Рубіо назвав тристоронні переговори між Україною, США та Росією «дуже продуктивними», однак зазначив, що для досягнення домовленостей ще належить виконати значну роботу. Про це він заявив після першого дня переговорів в ОАЕ, повідомляє Sky News.

Рубіо не став розкривати подробиці обговорення. Виступаючи в Парижі, він заявив: «Очевидно, попереду ще багато роботи. Це не те, що може бути вирішено протягом найближчих 24 годин».

Водночас він повідомив про намір розширити тристоронній формат переговорів, залучивши до нього європейську сторону.

«Наша мета — розширити тристоронній формат, щоб за столом переговорів були представлені не лише США, Україна та Росія, а і європейські країни», — зазначив Рубіо.

На запитання, чи серйозно російська делегація в Абу-Дабі налаштована на припинення війни, держсекретар відповів: «Ну, саме це ми й перевіряємо».

Перший день тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією в ОАЕ тривав чотири години.

ForUA зазначає, у столиці ОАЕ Абу-Дабі завершилися сьогоднішні переговори у форматі Україна - США - Росія щодо закінчення війни. Перемовини продовжаться завтра вранці, 11 листопада.