81-річний письменник отримав Букерівську премію

Лауреатом Букерівської премії 2026 року став британський письменник Майкл Джон Гаррісон, відомий під літературним ім'ям М. Джон Гаррісон. Нагороду йому присудили за роман The End of Everything («Кінець усього»). У 81 рік автор став найстаршим переможцем в історії премії, а також першим представником наукової фантастики, який отримав цю відзнаку.

Події The End of Everything розгортаються в недалекому майбутньому після загадкової катастрофи, яка зруйнувала звичний суспільний устрій.

Автор навмисно не розкриває всіх обставин трагедії. Завдяки цьому читачі переживають невизначеність і розгубленість разом із персонажами твору.

Попередній віковий рекорд належав канадській письменниці Маргарет Етвуд. У 2019 році вона отримала Букерівську премію у віці 79 років.

Голова Фонду Букерівської премії Гебі Вуд назвала письменника оригінальним мислителем, який сформував власний літературний жанр і серйозно працює з ідеями.

Довідка: Майкл Джон Гаррісон розпочав літературну кар'єру в 1960-х роках. Його перші твори публікувалися у фантастичному журналі New Worlds, де згодом він працював літературним редактором.

За час творчої діяльності письменник видав 13 романів. Серед найвідоміших його робіт — цикл Viriconium («Віріконіум»), а також романи Light («Світло») і Nova Swing («Нова Свінг»).

Попри те, що Гаррісон не надто прихильно ставиться до жанрових визначень своєї творчості, його вважають одним із впливових авторів наукової фантастики.

Як повідомляло раніше ForUa, XVII Міжнародний кінофест Wiz-Art оголосив переможців.