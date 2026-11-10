Наразі нема необхідності у військових діях проти Ірану, - Трамп

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з прем'єр-міністром Катару заявив, що не вважає за необхідне вживати додаткових військових дій щодо Ірану, натомість натякнувши, що готовий допустити збереження status quo в регіоні доти, доки Тегеран не погодиться на нову угоду.

"Якщо ситуація на Близькому Сході якось зміниться, Сполучені Штати Америки повністю готові до дій. Ми не вважаємо, що буде якась причина застосовувати ці заходи. Наразі нема необхідності вдаватися до військових дій", - сказав Трамп.

Трамп уже кілька тижнів поспіль натякає, що США, можливо, доведеться відновити конфлікт з Іраном, щоб досягти своєї мети - не допустити отримання Тегераном ядерної зброї, повідомляє CNN.

Він зазначив, що Катар, як і інші арабські країни Перської затоки, віддають перевагу збереженню status quo.

"Ми спостерігаємо динаміку, спрямовану на завершення цього конфлікту. Гадаю, він закінчиться досить скоро", - сказав він.

Він заявив, що конфлікт фактично завершився і що він поки що збереже status quo.

Фото: Главред.