Отруєння 23 військовослужбовців: Поліція підозрює сімох неповнолітніх дівчат

Національна поліція розслідує 21 кримінальне провадження за фактами отруєння 23 українських військовослужбовців на замовлення російських спецслужб. Усі потерпілі військовослужбовці померли, у 13 випадках для вбивства використовували метадон. Про це йдеться у відповіді Головного слідчого управління Нацполіції на запит «Слідство.Інфо».

Серед причетних до вчинення злочинів правоохоронці викрили сімох неповнолітніх дівчат, наймолодшій із яких на момент вчинення правопорушення виповнилося 14 років. Російські куратори вербують підлітків через месенджери, Telegram-канали та сайти знайомств. Зокрема, у справі 14-річної дівчини з Рівного куратор змусив її зробити макіяж і селфі, після чого особисто переписувався з військовим від її імені та контролював дії підлітка через відеозв’язок під час зустрічі.

Наразі у чотирьох провадженнях прокурори затвердили обвинувальні акти та направили справи до суду. Ще один матеріал передано за підслідністю до іншого органу, а у решті справ тривають судові експертизи та слідчі дії для встановлення всієї агентурної мережі, причетної до постачання отрути та вербування виконавців.

Використання цивільних осіб, зокрема неповнолітніх, є елементом гібридної війни спецслужб РФ, спрямованим на ліквідацію українських військових поза зоною бойових дій. Нацполіція та Збройні сили України проводять роз’яснювальну та профілактичну роботу серед особового складу, застерігаючи від приватних контактів із незнайомцями на платформах знайомств та в анонімних чатах.