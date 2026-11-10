Мерц вимагає від усіх країн ЄС фінансувати Україну і не приймає ухилення від допомоги

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не погоджується з позицією окремих країн Євросоюзу, які ухиляються від фінансування України. Він наполягає, щоб підтримка Києва стала спільним зобов'язанням усіх членів ЄС і була передбачена в бюджеті об'єднання.

Про це Мерц заявив 10 листопада на пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром, повідомляє «Європейська правда».

Так канцлер відреагував на критику прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який назвав шантажем повідомлення про намір Берліна заблокувати наступний семирічний бюджет ЄС, якщо всі держави-члени не погодяться фінансово підтримувати Україну у 2027 році та надалі.

«Фінансова підтримка України — це спільне європейське завдання, а не справа окремих держав-членів. Саме так ми завжди це розуміли і формували нашу політику щодо України протягом останніх років», — наголосив Мерц.

Він зазначив, що питання подальшого фінансування України має бути частиною переговорів про бюджет ЄС.

За словами канцлера, наприкінці минулого року 24 із 27 країн Євросоюзу висловили готовність надати Україні 90 млрд євро фінансової допомоги. Однак Мерц вважає, що надалі підтримку України потрібно повноцінно закласти безпосередньо в бюджет ЄС, а не покладатися на окремі домовленості між державами.

Водночас він визнав, що щонайменше чотири країни-члени мають іншу позицію.

Під час зустрічі з Мадяром Мерц також звернув увагу на різницю у фінансових внесках Німеччини та Угорщини до бюджету Євросоюзу. Німеччина є найбільшим донором бюджету ЄС і водночас одним із головних фінансових партнерів України, тоді як Угорщина отримує з європейського бюджету більше коштів, ніж перераховує до нього.

Канцлер заявив, що просив угорського прем'єра врахувати позицію Берліна щодо спільного фінансування України. Він також визнав, що це питання пов'язане з внутрішньою політикою Угорщини, до якої Німеччина ставиться з повагою.

За словами Мерца, дискусію про фінансування України планують продовжити найближчими днями або тижнями.

Раніше Financial Times повідомила, що в листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти Мерц поставив підтримку Німеччиною бюджету ЄС на 2028–2034 роки в залежність від згоди всіх країн об'єднання фінансувати Україну.

Угорщина, Словаччина, Болгарія та Чехія раніше дали зрозуміти, що не хочуть брати участі в подальшому фінансуванні Києва. Водночас Угорщина, Словаччина та Чехія минулого року домоглися звільнення від участі у виплаті відсотків за кредитом Україні на 90 млрд євро.