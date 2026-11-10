Усі три танкери з російським дизелем розвернулися і більше не прямують до США

Третій танкер із російським дизельним пальним, який прямував до США в межах домовленостей Дональда Трампа з Владіміром Путіним, змінив курс за 740 кілометрів від Нью-Йорка. Тепер судно рухається в невідомому напрямку, а його оператор заявляє, що остаточний пункт призначення ще не визначили.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані відстеження суден і транспортні документи.

Танкер Agioi Fanendes під прапором Мальти завантажив 40 тисяч тонн дизельного пального в російському балтійському порту Приморськ. Спочатку судно прямувало до Нью-Йорка, куди мало прибути 7 листопада. Однак дорогою воно сповільнило рух, а згодом почало віддалятися від східного узбережжя США. З 9 листопада танкер прямує в невідомому напрямку.

У компанії Eastern Mediterranean Maritime Ltd., яка управляє судном, пояснили зміну маршруту тим, що замість Нью-Йорка танкер отримав сигнал про «очікування на команду». Там додали, що остаточний пункт призначення поки не підтверджений.

Agioi Fanendes був одним із перших трьох танкерів, які вирушили з Росії до США з вантажем дизельного пального. Два інші судна — Talisman і Leruo — також змінили курс і більше не прямують до американських портів.

За даними «Радіо Свобода», українська влада та американські організації загалом відстежують вісім російських танкерів, які перевозять до США понад 300 тисяч тонн дизельного пального.

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що провів «надзвичайно успішну розмову» з кремлівським лідером Владіміром Путіним і домовився про постачання тисяч тонн російського дизельного пального до США та на світові ринки.

Після цього Міністерство фінансів США повідомило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами видасть тимчасову загальну ліцензію, яка дозволить постачати російське дизельне пальне на світовий ринок.

Крім того, Трамп відмовився від запровадження передбачених законом Ліндсі Грема «пекельних санкцій» проти Росії, хоча за місяць до цього підписав документ.

23 жовтня перший танкер із 40 тисячами тонн російського дизелю вирушив до Нью-Йорка. Його прибуття очікували 7 листопада. У Росії заявляли, що за цим постачанням мають відбутися наступні.

Віцепрем'єр Росії Олександр Новак повідомляв, що до кінця року країна може повністю відновити обсяги експорту дизельного пального, зокрема до інших держав.

Водночас радник президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк звертав увагу на обмежений масштаб таких поставок для американського ринку. За його словами, 40 тисяч тонн дизелю — це приблизно 300 тисяч барелів, тоді як США споживають близько 4 мільйонів барелів дизельного пального щодня. Отже, вантаж одного танкера покриває менш ніж дві години американського споживання.