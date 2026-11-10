Переговори про закінчення війни в Україні поновлюються з певною гнучкістю сторін

Москва і Київ непублічно проявляють певну гнучкість у питанні про те, хто контролюватиме східні регіони України в післявоєнних умовах, напередодні переговорів в Абу-Дабі.

Такі коментарі пролунали напередодні перших з лютого тристоронніх переговорів, спрямованих на припинення війни в Україні, повідомляє ВВС.

Високопосадовці з Москви, Києва та Вашингтона зустрінуться в Абу-Дабі напередодні п'ятої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джаред Кушнер - зять Дональда Трампа, який у складі американської делегації разом із посланцем з питань миру Стівом Віткоффом заявив, що переговори будуть зосереджені на вирішенні післявоєнних питань безпеки, що турбують як Росію, так і Україну.

Хоча жодна зі сторін не пішла на поступки щодо цих вимог, американський чиновник напередодні переговорів припустив, що це лише офіційна позиція, а Москва та Київ приватно продемонстрували деяку гнучкість.

Він визнав, що це питання не зачепить обговорення нової архітектури безпеки

"Вони не вирішать донецьке питання та територіальне питання, доки не дізнаються, якою буде архітектура безпеки після війни. І майте на увазі, що ми не зможемо остаточно узгодити одне без іншого", - сказало джерело.

Для України післявоєнна безпекова архітектура може передбачати гарантії того, що союзники прийдуть їй на допомогу, якщо на неї знову нападуть. Для Росії це може бути її давньою амбіцією - домогтися відступу НАТО зі Східної Європи, що викликало б занепокоєння європейців.

Запропонована рамкова угода передбачає консультації з питань безпеки та канали зв'язку у кризових ситуаціях, а також взаємні заходи щодо деескалації між двома сторонами. Чиновники також висунули ідею поновлення роботи Ради "НАТО-Росія", діяльність якої з 2022 року була практично припинена.

США запропонують перейти до багатостороннього формату, залучаючи європейців до обговорення.

"Сподіваємося, що нам вдасться залучити до цього процесу росіян", - сказав чиновник, при цьому визнавши, що росіяни мають негативний досвід спілкування з європейцями.

Фото: 24 канал.