Юнацькі Олімпійські ігри: Українська шпажистка Аліна Дмитрук у чвертьфіналі змагань

Українська фехувальниця Аліна Дмитрук здобула шість перемог у шести зустрічах на Юнацьких Олімпійських іграх у Дакарі (Сенегал).

Як повідомляє НОК України, такий результат дозволив Аліні одразу вийти до чвертьфіналу змагань шпажисток, минуючи стадію 1/8 фіналу.

Українка - чемпіонка світу серед юніорок у командній першості-2025, дворазова призерка чемпіонатів світу серед кадеток в особистій першості, а також шестиразова чемпіонка Європи серед кадеток та юніорок.

Вирішальні поєдинки у шпажисток на ЮОІ також пройдуть у вівторок.

Фото: facebook.com/olympicua