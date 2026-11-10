Австрії вимагає від українських біженців повернути сотні тисяч євро соцдопомоги

В Австрії можуть масово стягувати з українських біженців кошти, отримані як базова соціальна допомога Grundversorgung, якщо під час її оформлення вони не задекларували українську пенсію. Загальна сума попередніх вимог про повернення грошей уже становить щонайменше 445 тисяч євро, пише Kronen Zeitung.

Причиною стала постанова Земельного адміністративного суду Нижньої Австрії, ухвалена наприкінці вересня. Суд визначив, що українська пенсія вважається доходом, який обов'язково потрібно враховувати під час призначення базової соціальної допомоги.

Відповідно, якщо з'ясується, що людина одночасно отримувала українську пенсію та австрійську допомогу, влада має право вимагати повернення надмірно виплачених коштів. Один із українських пенсіонерів уже отримав вимогу повернути 11 569 євро.

Такий підхід підтримала й ультраправа Австрійська партія свободи. Державний секретар політсили Александер Мурласітс заявив, що влада має повернути всі кошти, оскільки йдеться про гроші австрійських платників податків.

Соціальні служби закликають українців в Австрії самостійно та своєчасно повідомляти про всі доходи з-за кордону.

Тим, хто вже отримав вимогу повернути гроші, рекомендують не зволікати зі зверненням по юридичну допомогу. Зокрема, можна спробувати домовитися про реструктуризацію боргу або звільнення від виплат, якщо їх стягнення загрожує людині бідністю.

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