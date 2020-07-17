Вчера, 16 июля, Печерский районный суд Киева смягчил меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ее адвокат Денис Ломанов,

По его словам, Дугарь исключили из перечня свидетелей, с которыми нельзя общаться военнослужащим, с которым она проходит службу.

Вместе с тем, суд продолжил возложенные на нее обязательства.

«Очередная маленькая победа. Печерским районным судом. Киева продлены возложенные на нее обязанности, однако исключены из перечня свидетелей, с которыми нельзя общаться, военнослужащие с которыми Яна проходит службу и преподаватели учебного заведения», — сообщил Ломанов

Он добавил, что на следующем заседании сторона обвинения попытается обязать защиту завершить ознакомление с материалами производства за 10 дней.

13 июля Дугарь смягчили меру пресечения, с нее сняли электронный браслет и позволили передвигаться по стране

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления «неустановленных лиц». 22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых.