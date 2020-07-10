Нидерланды подадут иск против России в Европейский суд по правам человека за ее роль в сбитии самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Президент Украины Владимир Зеленский пользуется государственной дачей на территории резиденции Конча-Заспа Государственного управления делами, а именно - домом №29, сообщают журналисты проекта «Схемы: коррупция в деталях».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина должна возобновить поставки воды в оккупированный Крым только после того, как полуостров вернется под контроль нашего государства.

По данным на утро 10 июля в Украине подтверждено 52043 случая COVID-19, из них 24 800 человек выздоровели, 1345 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 819 случаев.

В Украине за минувшие сутки, 9 июля, от коронавирусного заболевания выздоровели 1016 больных. Это рекордное количество.

Семь областей в Украине по состоянию на 10 июля не готовы ослаблять карантин. Это Закарпатская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская, Волынская и Донецкая области.

Городской голова Киева Виталий Кличко предупредил, что столица может снова вернуться к более строгим карантинным ограничениям из-за роста случаев коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О высшем образовании» об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц со временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей».

Вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу может стать экс-глава Государственного космического агентства (2015 г.) и бывший первый заместитель министра промышленной политики (2005-2006 г.) Олег Уруский.

Правоохранители задержали троих подозреваемых в подрыве и ограблении автомобиля Укрпочты в Полтавской области.

В Северодонецке Луганской области лесной пожар вызвал возгорание на городском полигоне твердых бытовых отходов.

Нынешний низкий уровень инфляции в Украине не является положительным моментом для отечественной экономики.

Украина продолжает отвечать критериям, необходимым для функционирования безвизового режима с Европейским Союзом.

В Кремле заявили, что пятый президент Украины Петр Порошенко не поздравлял президента РФ Владимира Путина с Днем России 12 июня 2014 года. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Украинские военные рассматривают несколько возможных сценариев вторжения России в Украину на различных частях границы, даже одновременно. Об этом рассказал командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.