В Кремле заявили, что пятый президент Украины Петр Порошенко не поздравлял президента РФ Владимира Путина с Днем России 12 июня 2014 года. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНИАН.

«Не могу подтвердить этот факт (факт поздравления. – Ред.). Никаких обменов приветственными посланиями, которые протокольно предусмотрены во время таких национальных праздников, не осуществлялись, и не осуществляется, собственно, и сейчас, к сожалению», - сказал Песков, отвечая на вопрос, могла бы администрация президента России предоставить доказательства соответствующего поздравления или опровергнуть эту информацию.

На уточняющий вопрос, могло ли звучать такое приветствие во время телефонных разговоров, Песков сказал: «Мне не известно о телефонных разговорах, во время которых звучали такие поздравления».

Ранее нардеп от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук в прямом эфире телепередачи «Свобода слова» заявила, что Петр Порошенко в 2014 году поздравил Владимира Путина с Днем России. В ответ Порошенко обвинил ее во лжи и обратил внимание, что информация о якобы «приветствии» указана на сайте Кремля. Верещук отметила, что информацию нашла «во многих источниках».

Накануне, во время эфира ток-шоу «Право на власть» Верещук, обращаясь к сопредседателю фракции «Европейская соліларність» Артуру Герасимову, попросила или подтвердить, или опровергнуть эту информацию. В случае опровержения она обещала извиниться.

На просьбу подтвердить подлинность телефонного разговора Порошенко и Путина 30 апреля 2015 года, Песков заявил: «Первое: мы никогда не комментируем и никогда не раскрываем детали международных разговоров нашего президента с зарубежными визави, за исключением той информации, которую мы даем в сообщениях пресс-службы. Второе: что касается опубликованной записи – мне не известно, что такой разговор имел место и также я не могу ничего сказать об аутентичности этой записи».

При этом он подчеркнул, что в Кремле понимают, о какой записи в интернете идет речь.

9 июля внефракционный народный депутат Андрей Деркач опубликовал еще одну часть записей разговоров якобы Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и Путиным. В частности, Деркач обнародовал записи разговоров людей с голосами, похожими на Порошенко и Путина от 30 апреля 2015 года. В разговоре собеседники якобы касались тем размещения миротворцев, Минского процесса и других.

В пресс-службе партии «Европейская солидарность» назвали обнародованные Деркачом записи очередной тщательно скомпилированной фальсификацией.