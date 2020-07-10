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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О высшем образовании» об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц со временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Внесение изменений в законодательство о высшем образовании инициировал президент.

«Мы боремся за молодежь на временно оккупированных территориях, за их ум и талант. Поэтому нужно максимально поощрять таких выпускников переезжать на подконтрольную Украине территорию, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования», - сказал Зеленский.

Закон, который подписал президент, расширяет права поступления в учреждения высшего образования абитуриентов со временно оккупированных территорий Крыма, Донбасса и населенных пунктов, находящихся на линии соприкосновения. В частности, они смогут вступить в любое заведения высшего образования по квоте, размер которой определяет Министерство образования и науки Украины.

Для указанной категории абитуриентов вступление будет происходить по результатам вступительных экзаменов или на основе ВНО - по собственному выбору.

Ранее поступление по квоте предусматривался только для жителей временно оккупированного Крыма и г. Севастополя и только в ограниченный перечень высших учебных заведений.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, 3 июля Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект №3734, который позволит абитуриентам из ОРДЛО поступать в высшие учебные заведения без ВНО. 
ForUm

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