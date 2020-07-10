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Правоохранители задержали троих подозреваемых в подрыве и ограблении автомобиля Укрпочты в Полтавской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Сотрудниками уголовного розыска Национальной полиции были задержаны трое граждан, обоснованно подозреваемые в дерзком ограбление автомобиля Укрпочты на Полтавщине. Тех самых, что украли 2 миллиона 700 тысяч гривен», – написал он.

По словам Геращенко, для раскрытия этого преступления понадобилось всего три дня и высочайший профессионализм сотрудников полиции.

«Благодарю коллектив Национальной полиции, который в кратчайшие сроки установил и задержал подозреваемых в вооруженном ограблении и покушение на убийство сотрудников Укрпочты, – подчеркнул замминистра.

Геращенко также сообщил, что водитель «Газели», над головой которого взорвалось самодельное взрывное устройство, до сих продолжает оставаться в реанимации.

«Полиция продолжает устанавливать других лиц, причастных к этому дерзкому преступлению в качестве наводчиков и пособников», – подытожил он.

Напомним, 7 июля в Полтавской области неизвестные совершили подрыв и ограбление автомобиля Укрпочты, который доставлял корреспонденцию по маршруту Лубны – Лохвица.
ForUm

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