Городской голова Киева Виталий Кличко предупредил, что столица может снова вернуться к более строгим карантинным ограничениям из-за роста случаев коронавируса. Об этом он сказал на брифинге в пятницу, 10 июля, сообщает УНИАН.
«Я не хочу никого пугать. Но динамика распространения болезни у нас неутешительная. И мы можем снова вернуться к более строгим ограничениям. Давайте не доводить до этого», - призвал Кличко.
Напомним, за минувшие сутки, 9 июля, в Киеве коронавирусом заболели еще 118 человек.
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