Нидерланды подадут иск против России в Европейский суд по правам человека за ее роль в сбитии самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на нидерландское издание NOS.

Этим шагом правительство Нидерландов хочет поддержать отдельные жалобы родственников погибших, которые уже обратились в ЕСПЧ.

«Сегодня правительство Нидерландов решило подать на Россию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за ее роль в уничтожении рейса MH17. Подавая межгосударственную жалобу, правительство делится всей доступной и актуальной информацией о сбитом рейсе MH17 с ЕСПЧ. Содержание межгосударственной жалобы будет также включено при привлечении Нидерландов к отдельным заявлениям, поданным ближайшими родственниками жертв против России в ЕСПЧ. Принимая этот курс действий, правительство предлагает максимальную поддержку этим отдельным делам», - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Стефан Блок заявил, что таким образом Нидерланды отстаивают всех 298 жертв MH17, 17 национальностей, и их родственников.

«Достижение справедливости для 298 жертв сбитого рейса MH17 есть и останется наивысшим приоритетом правительства. Делая этот шаг сегодня - передавая дело в ЕСПЧ и, таким образом, максимально поддерживая заявления ближайших родственников - мы приближаемся к этой цели», - сказал он.

Совет безопасности ООН также будет проинформирован об этом шаге.

В заявлении отмечается, что правительство Нидерландов придает большое значение продолжению встреч с Россией по вопросу ответственности.

«Правительство всегда говорило, что не исключает никаких правовых средств для достижения цели. Это последнее решение приближает нас еще на один на шаг», - отметили в правительстве.

Напомним, 8 июня начался второй блок судебных слушаний по делу МН17.

В суде прокуроры обнародовали детали расследования. В частности, прокурор Тайс Бергер сообщил, что есть свидетель, который видел «Бук» и запуск ракеты. Также речь шла об исследовании работы ракет ЗРК «Бук», было испытано два типа ракеты - 9М38 и 9M28-M1. Также в зале суда заслушали перехваченные телефонные разговоры, по ним смогли идентифицировать боевиков.

В связи с распространением коронавируса численность людей, которые могут находиться в суде, ограничена. Все желающие могут следить за процессом с помощью прямой трансляции. Она будет проходить на двух языках: на нидерландском и английском.

В марте этого года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17 в небе над Донбассом.

Для рассмотрения дела MH17 судебный комплекс «Схипхол», который расположен в 50 км от Гааги, зарезервирован на год.

Интересы одного из подозреваемых – подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова, который изъявил желание участвовать в судебном процессе по делу МН17, представляют адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17. Речь идет о россиянах Стрелкове, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко.

24 мая 2018 участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.