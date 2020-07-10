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Украинские военные рассматривают несколько возможных сценариев вторжения России в Украину на различных частях границы, даже одновременно. Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» рассказал командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев, передает УНИАН.

«Вооруженными силами Украины рассматриваются несколько сценариев по всему периметру границы с Российской Федерацией, а также временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым. Мы рассматриваем действия, когда такая угроза будет с нескольких направлений одновременно. Соответствующие органы военного управления ВСУ, в том числе и Командование Объединенных сил ВСУ, которое я возглавляю, мы постоянно готовимся к адекватным ответным действиям», - сказал Наев.

Командующий Объединенных сил отметил, что «наша задача – сдержать агрессора, а в случае перехода его к открытой агрессии – отразить наступление и не дать ступить вражескому сапогу на украинскую землю». «Мы все делаем для того, чтобы наши действия были эффективны, качественно подготовлены. В настоящее время непосредственной угрозы агрессии с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым в отношении Херсонской области Украины тех объектов и той группировки, которые находятся на этой территории, ВСУ не установлено», – подчеркнул он.

Напомним, командующий Военно-Морских сил Украины Алексей Неижпапа заявил, что Украина готовится к возможной полномасштабной военной конфронтации с Россией. 

В свою очередь командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что по состоянию на сегодня непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации нет, однако украинская армия готовится к любым сценариям. 
ForUm

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