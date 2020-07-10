По данным на утро 10 июля в Украине подтверждено 52043 случая COVID-19, из них 24 800 человек выздоровели, 1345 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 819 случаев, сообщает Центр общественного здоровья.

Так, число зарегистрированных активных больных составляет 25898 человек. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (257,4), Львовской (222,3) и Закарпатской (193,3) областях.

Сейчас госпитализированы 3893 человека, из них 101 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 13879 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 426 пациентов.

Заболевание было подтверждено у 3749 детей и 7213 медиков, из них 4812 медработников выздоровели. 38 164 больных находились на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 13134 образца методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 773831 образец и ИФА – 330498 образцов.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 2060 (1485 выздоровели)

Волынская обл. - 2932 (1406 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1137 (1015 выздоровели)

Донецкая обл. - 751 (235 выздоровели)

Житомирская обл. - 1512 (1106 выздоровели)

Закарпатская обл. - 3734 (1179 выздоровели)

Запорожская обл. - 610 (493 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 2915 (1228 выздоровели)

Киев - 5990 (2033 выздоровели)

Киевская обл. - 2940 (1720 выздоровели)

Кировоградская обл. - 670 (582 выздоровели)

Луганская обл. - 90 (73 выздоровели)

Львовская обл. - 6763 (1003 выздоровели)

Николаевская обл. - 467 (356 выздоровели)

Одесская обл. - 2108 (903 выздоровели)

Полтавская обл. - 330 (290 выздоровели)

Ривненская обл. - 4454 (2501 выздоровели)

Сумская обл. - 332 (275 выздоровели)

Тернопольская обл. - 2174 (1353 выздоровели)

Харьковская обл. - 2577 (1321 выздоровели)

Херсонская обл. - 203 (184 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 881 (638 выздоровели)

Черкасская обл. - 725 (578 выздоровели)

Черновицкая обл. - 5096 (2582 выздоровели)

Черниговская обл. - 592 (261 выздоровели).

Напомним, по данным на утро 9 июля в Украине было подтверждено 51224 случая COVID-19, из них 23 784 человека выздоровели, 1327 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 810 случаев.