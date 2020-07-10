В Северодонецке Луганской области лесной пожар вызвал возгорание на городском полигоне твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

«Серьезная проблема возникла у города Северодонецк - лесной пожар, случившийся 7 июля, вызвал возгорание бытовых отходов на городском полигоне твердых бытовых отходов (ТБО). В общем полигон обеспечен противопожарными средствами, там есть емкость для воды на 500 куб. м., которая пополняется из скважины, есть автомобиль для заливки мест возгорания водой. Однако верховой лесной пожар был слишком мощным и 7 июля персонал полигона был эвакуирован. А при возвращении рабочие увидели, что ТБО загорелись на значительной площади полигона», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня там работают пожарные Северодонецкого управления ГосЧС, однако их сил явно недостаточно для усмирения возгорания на такой большой площади. А продолжение горения исключает возможность вывоза сюда ТБО из города.

Поэтому городские власти обратились к председателю ЛОГА Сергею Гайдаю с просьбой об оказании помощи в обуздании пожара на полигоне ТБО.

Напомним, 6 июля в Луганской области на территории двух лесничеств начался масштабный пожар.

В результате пожара погибли 5 человек, 34 человека госпитализированы (из них 15 детей). Пожаром уничтожено 24 и повреждено 35 домов жилых домов, всего - 59, также повреждено 80 дачных домов.

В 17:40 9 июля пожар удалось локализовать.

По факту пожара открыто уголовное производство по ст. 270 УК Украины

Полиция рассматривает три основных версии возникновения пожара.

Правоохранители также проверяют версию попадания снаряда с неподконтрольной территории.