также в разделеЭкономика
Инфляция в годовом измерении ускорилась до 2,4% 24
В МВФ назвали условия финансирования Украины после отставки Смолия 39
В первом полугодии дефицит госбюджета составил более 38 миллиардов 13
В первом полугодии автопроизводство в Украине сократилось на 36% 51
ВВП Украины сократился почти на 6% 51
Гонтарева считает, что МВФ должен «заморозить» выплаты Украине 30
Минфин заявил, что готов к запуску РРО в смартфоне 49
Более 5 млрд грн выделено на закупку оборудования для районных больниц 15
Кабмин одобрил изменения в бюджет Пенсионного фонда 104
Команда НБУ пожаловалась на давление со стороны отдельных нардепов 55
Шмыгаль не считает проблемой дефицит бюджета на уровне 7,5% 21
Reuters: Во втором квартале экономика Украины сократится на 10% 46
Петрашко: Новый глава НБУ должен быть менее консервативным 17
Международные резервы Украины выросли до максимума за последние 8 лет 72
Госстат: Половина украинских предприятий не смогут за 3 месяца нарастить производство 19
В июне украинцы продали на $177 миллионов больше, чем купили 15
НБУ укрепил курс гривни 27
Шмыгаль назвал первые результаты борьбы со схемами на таможне 267

Нынешний низкий уровень инфляции в Украине не является положительным моментом для отечественной экономики. Об этом во время эфира на одном из телеканалов заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, сообщает УНИАН.

«Инфляция в бюджете у нас заложена в районе 10%. Инфляция, которая на данный момент есть, в годовом выражении это около 1,7%, что с моей точки зрения абсолютно нехорошо для экономики, потому что такая маленькая инфляция с падением ВВП приравнивается к рецессии. То есть, на данный момент страна фактически пребывает в рецессии. Там нужно, чтобы несколько кварталов подряд было, но суть одна – низкая инфляция не всегда хорошо», - сказал он.

При этом министр подчеркнул, что уровень инфляция – это сфера интересов Национального банка Украины, и она может регулироваться только монетарными методами.

Напомним, в годовом измерении инфляция по итогам июня ускорилась до 2,4% с 1,7% в мае. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги