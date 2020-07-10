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Президент Украины Владимир Зеленский пользуется государственной дачей на территории резиденции Конча-Заспа Государственного управления делами, а именно - домом №29, сообщают журналисты проекта «Схемы: коррупция в деталях».

По данным журналистов-расследователей, в резиденции, также известной как «дача Ющенко», накануне сделали ремонт за государственный счет. Согласно данным с сайта публичных закупок Prozorro, почти 200 тысяч гривень было потрачено на услуги по аварийно-восстановительным работам по текущему ремонту дома, еще 110 тысяч гривень - на ремонт системы пожарной сигнализации.

О ремонте резиденции, который начался в конце 2019 года, журналистам стало известно еще в марте. Пользоваться дачей Зеленский начал в июле.

Вечером 6 июля съемочная группа зафиксировала, как кортеж президента после завершения рабочего дня направился в сторону Конча-Заспы, въехал на режимную территорию и уехал оттуда только утром. На следующий день Зеленский также ночевал здесь. Также журналисты зафиксировали, как в эти дни утром с территории государственных дач выезжал автомобиль жены президента Елены Зеленской.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента в Telegram-канале, Зеленский в июле продал дом в с. Иванковичи Киевской области. «Зеленский уведомил Национальное агентство по предотвращению коррупции о существенных изменениях в своем имущественном состоянии. Глава государства в июле 2020 года продал дом в с. Иванковичи в Киевской области. Кроме того, Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен проданный дом. Соответствующая информация отражена в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления 7 июля 2020 года», - говорится в сообщении. Теперь президент с семьей временно будет проживать в государственной резиденции «Конча-Заспа».
 
ForUm

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