В Украине за минувшие сутки, 9 июля, от коронавирусного заболевания выздоровели 1016 больных. Это рекордное количество.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 10 июля, сообщает hromadske.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине обнаружили у 52 043 человек, из них 24 800 пациентов выздоровели, а 1345 больных умерли от осложнений. На сегодня все еще болеет 25 898 человек.

Напомним, по данным на утро 10 июля в Украине подтверждено 52043 случая COVID-19, из них 24 800 человек выздоровели, 1345 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 819 случаев.