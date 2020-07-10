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Семь областей в Украине по состоянию на 10 июля не готовы ослаблять карантин. Это Закарпатская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская, Волынская и Донецкая области. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

За сутки показатели улучшились в Ивано-Франковской области, поэтому ей позволили переходить к ослаблениям.

В Закарпатской области превышен показатель загруженности коек — 63,25%, а допустимое значение — менее 50%. Также там выше нормы процент выявления заболеваемости на коронавирус.

Этот же показатель превышает норму в Волынской, Ривненской и Харьковской областях. Кроме того, в Тернопольской области превышен показатель динамики коронавирусного заболевания. А в Черниговской и Донецкой областях население недостаточно охвачено тестированием.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области 4 критериям: загруженность коек; среднее количество тестирований – не менее 24 на 100 000 населения за 7 дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 – более 11%; динамика роста случаев – более 10% (последний показатель применяется в случае регистрации более 8 случаев на 100 000 населения за 7 дней).

Напомним, по данным на утро 10 июля в Украине подтверждено 52043 случая COVID-19, из них 24 800 человек выздоровели, 1345 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 819 случаев.

 
ForUm

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