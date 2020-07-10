Вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу может стать экс-глава Государственного космического агентства (2015 г.) и бывший первый заместитель министра промышленной политики (2005-2006 г.) Олег Уруский.

Соответствующее постановление уже зарегистрировали в парламенте, сообщил заместитель председателя фракции монобольшинства Евгения Кравчук, передает «Экономическая правда».

«Рассчитываем, что на следующей неделе Верховная Рада на обычном пленарном или внеочередном заседании рассмотрит назначение Вице-премьер-министра - Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Кандидат - Олег Уруский», - пишет Кравчук.

Как сообщил народный депутат «Слуги народа» Александр Качура, Уруского на следующей неделе ждет собеседование с фракцией для принятия решения.

Уруский занимал руководящие должности на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроении. Руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, Секретариата Кабинета Министров. В 2015 году он возглавлял Государственное космическое агентство Украины, до этого был первым заместителем министра промышленной политики.

С апреля он возглавляет инжиниринговую компанию «Прогрестех-Украина», которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Основной партнер и заказчик «Прогрестех-Украина» - компания Boeing.