Украина продолжает отвечать критериям, необходимым для функционирования безвизового режима с Европейским Союзом.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в третьем отчете Еврокомиссии по оценке выполнения требований, необходимых для либерализации визового режима со странами Восточного партнерства и Западных Балкан.

«Украина приняла меры, определенные во Втором отчете и показатели визовой либерализации визового режима продолжают выполняться. Несмотря на снижение коэффициента возврата, хорошее сотрудничество по реадмиссии продолжалось и должна поддерживаться, а также сотрудничество с ЕС и государствами-членами по мерам по преодолению миграционных проблем и уменьшения рисков для безопасности», - говорится в отчете.

В Еврокомиссии отметили, что Украине необходимо усилить оперативное сотрудничество с государствами-членами для уменьшения нелегальной миграции украинских граждан в зону Шенген+.

Также необходимо продолжать организовывать информационные кампании о правах и обязанностях безвизового проезда.

В отчете также указывается, что количество отказов во въезде гражданам Украины в Шенгенской зоне в период между 2018 и 2019 годами увеличилась на 25% - с 53 185 до 66 390.