Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина должна возобновить поставки воды в оккупированный Крым только после того, как полуостров вернется под контроль нашего государства. Об этом Данилов сказал в эфире ток-шоу «Право на власть» на «1+1», сообщает УНИАН.

«До того времени пока Крым не украинский, я считаю, подавать туда воду для оккупантов для того, чтобы они там развивали свои Вооруженные силы, у нас нет никакого морального права. Население Крыма сегодня питьевой водой обеспечены на 100%», - сказал он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что никаких проблем сегодня с водой для крымского населения не существует. «То, что там нет воды для промышленности, это уже другой вопрос. Позиция довольно проста – когда там будет украинская промышленность, когда там будет Украина, там обязательно будет украинская вода», - сказал он. Комментировать прошлые заявления премьера Дениса Шмыгаля о восстановлении подачи воды в аннексирован Крым Данилов отказался.

Также он воздержался от оценки недавних слов командующего Военно-морских сил Украины Алексея Неижпапы о вероятном наступление России из оккупированного Крыма в Херсонской области, чтобы пустить воду в Северо-Крымский канал. «Я за себя отвечаю. Не знаю, кто куда спешил», - коротко сказал Данилов.



Напомним, 5 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды в Крым, так как там живут украинцы и подача воды на полуостров - это вопрос «гуманитарной ответственности».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что России не будут помогать решать водную проблему аннексированного Крыма.