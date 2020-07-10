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По состоянию на 7:00 10 июля открытого горения в лесном массиве на территории Новоайдарского района Луганской области не наблюдается, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Продолжается пролив тлеющей древесины в пределах контролируемого периметра трех отдельных ячеек.

Всего к ликвидации пожара привлечены 1 тыс. 169 чел. и 228 ед. техники, из них от ГосЧС - 559 чел. личного состава и 111 ед. пожарно-спасательной и другой специальной техники (в том числе 2 самолета Ан-32П).

На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГосЧС.

Напомним, 6 июля в Луганской области на территории двух лесничеств начался масштабный пожар.

В результате пожара погибли 5 человек, 34 человека госпитализированы (из них 15 детей). Пожаром уничтожено 24 и повреждено 35 домов жилых домов, всего - 59, также повреждено 80 дачных домов.

В 17:40 9 июля пожар удалось локализовать.

По факту пожара открыто уголовное производство по ст. 270 УК Украины

Полиция рассматривает три основных версии возникновения пожара.

Правоохранители также проверяют версию попадания снаряда с неподконтрольной территории.

 
ForUm

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